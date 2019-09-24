شركة الطيران “أدريا إيروايز” تلغي جميع رحلاتها ليومين 

كشفت شركة الطيران سلوفينيا “أدريا إيرويز”، اليوم الثلاثاء، عن قرار إلغاء جميع رحلاتها المبرمجة ليومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت شركة “أدريا إيرويز”، في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي، أن قرار تعليق جميع الرحلات المؤقت يرجع أساسا للنقص في التمويلات المالية الحالية للشركة.

وأشارت شركة “أدريا إيرويز”، أنها تعاني من صعوبات مالية جد كبيرة، لذا تواجه صعوبة كبيرة في مواصلة نشاطها.

مشيرة في السياق ذاته أنها أجرت محادثات مكثفة لإيجاد حل مع المستثمرين المحتملين لاستئناف عمليات النقل، لكن المحادثات لم تسفر عن أي نتيجة.

ومن جهته، كشف رئيس الوزراء السلوفيني “مرجان ساري” على أن شركة “أدريا إيرويز ” قدمت طلبا بمساعدة مالية من الحكومة، لكن الحكومة رفضت الطلب لكونها شركة خاصة.

مرور شركة الطيران السلوفينية “أدريا إيرويز” بضائقة مالية يأتي بعد أيام فقط من إعلان شركات طيران أوروبية، على غرار إيغل أزور و توماس كوك، إفلاسها بسبب نفس المشكل.