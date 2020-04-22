شركة الطيران الأسترالية “فيرجن” تعلن إفلاسها بسبب تداعيات فيروس كورونا

أعلنت شركة الطيران الأسترالية “فيرجن” إفلاسها بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقالت الشركة، أنها تعاني ضائقة مالية وأنها قررت التوقف عن الدفع وأن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين.
واكد الرئيس التنفيذي للشركة، بول سكورا، “قرارنا اليوم يتعلق بتأمين مستقبل مجموعة فيرجن أستراليا والخروج من أزمة كوفيد-19”.
مضيفا أن “أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية ونحن مصمّمون على مواصلة الطيران”.
هذا وطبت “فيرجن أستراليا” من الحكومة إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي للبقاء على قيد الحياة، لكن الحكومة رفضت إنقاذ شركة مملوكة بأغلبيتها لأجانب.
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