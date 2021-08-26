شركة الطيران الايطالية “أليطاليا” تلغي جميع رحلاتها ابتداء من 15 أكتوبر

أعلنت أليطاليا أنها ستغلق نهائيًا بيع التذاكر لجميع رحلاتها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2021. حيث، ستغلق شركة الطيران الإيطالية، التي كانت تواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أبوابها نهائيًا.

ووفقًا لـ EURO NEWS، ستوقف أليطاليا جميع رحلاتها الجوية بعد 15 أكتوبر. بعدما تحل محلها شركة الطيران الإيطالية الجديدة ITA Italia Trasporto Aereo.

في عام 2020، تأثر قطاع نقل الركاب الجوي بشدة بوباء كوفيد -19. حيث شهدت شركات الطيران انخفاضًا في نشاطها بأكثر من 66٪ مقارنة بعام 2019.

وكانت الدولة الإيطالية تكافح للعثور على مستثمرين جدد لإنقاذ شركة أليطاليا، حيث عجلت الأزمة الصحية في سقوط شركة الطيران، التي كانت على وشك الإفلاس.

ومع ذلك، اعتبارًا من اليوم الخميس، ستتولى شركة Italia Trasporto Aero المملوكة للدولة الشعلة. وستشتري شركة الطيران الجديدة 52 طائرة تابعة لشركة أليطاليا.

وبحسب صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، فإن ما لا يقل عن 250 ألف شخص. كانوا يخططون للسفر مع أليطاليا بعد 15 أكتوبر.

للإشارة، فإن تذاكر أليطاليا غير صالحة لرحلات ITA. ومع ذلك، فإن أولئك الذين حجزوا بالفعل بعد هذا التاريخ. سيكون من الممكن تعديل حجز الرحلات قبل 14 أكتوبر أو طلب استرداد كامل.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb