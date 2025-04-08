شركة الملاحة الإيطالية “GNV” تدخل السوق الجزائرية

أعلنت شركة الملاحة الإيطالية الخاصة GNV عن دخولها السوق الجزائرية. حيث تعمل هذه الخطوة الإستراتيجية على توسيع نطاق خدمات الشركة المخصصة لمنطقة المغرب العربي. وذلك بفضل فتح خطوط دولية جديدة، بهدف تعزيز مكانتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال ماتيو كاتاني المدير التنفيذي لشركة GNV، لقد إخترنا دخول سوق تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، لا سيما في مجال نقل المسافرين. نحن لدينا أسطول مصمّم لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمساهمة في نمو السوق من حيث الخدمة وتحسين جودة الخدمات.

كما أضاف أن الجالية الجزائرية الكبيرة المقيمة في أوروبا، وخاصة في فرنسا، ستجعل من هذه الخطوط مكملا طبيعيا لعرضنا. كجزء من نهج استراتيجي يهدف إلى تقديم مستدام ومحترم. يهدف إلى استكمال العرض الحالي والاستجابة بفعالية لمتطلبات التنقل في المنطقة”. كما أنه من 3 جوان إلى 30 سبتمبر، ستقدم الشركة رحلتين أسبوعيتين إلى الجزائر لبرنامجها 2025: سيت - الجزائر العاصمة وبجاية.

وستكون السفينة Fantastic جاهزة للعمل على جميع الطرق وستقدم خدمات تتكيف مع متطلبات سوق شمال إفريقيا. وسيتمكن المسافرون من الإستمتاع بالأطباق اللذيذة و فضاء لأداء الصلاة إضافة الى المناطق المخصصة للعائلات.

بمناسبة الإعلان الرسمي على السوق الجديدة، وحتى تاريخ 14.04.2025، ستطلق شركة الملاحة الإيطالية الخاصة GNV في عرض ترويجي بتخفيضات تصل إلى 40%. مع الاستمرار في تمتيع أصحاب الحجوزات المبكرة بأسعار منخفضة خصيصًا العائلات.

ولدعم العائلات سيتم تفعيل خيار البيع المسبق، وبالتالي سيكون من الممكن تجميد السعر عن طريق دفع 10٪ فقط من المبلغ الإجمالي. ودفع الباقي قبل شهر واحد من المغادرة.

كما من الممكن أيضًا التسجيل في برنامج myGNV للاستفادة من المزايا الحصرية، مثل استرجاع نقدي بنسبة 20%. الخصومات ونظام النقاط التراكمية لمكافأة شراء التذاكر. حيث وبمجرد الوصول إلى الحد الأولي وهو 100 نقطة (أي ما يعادل 1000 يورو تم إنفاقها). يتم منح قسيمة بقيمة 200 يورو.

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