شركة “دنون جرجرة الجزائر تنفي تسويق حليب الرضع “galliagest” في الجزائر

نفت شركة دانون جرجرة الجزائر للحليب ومشتقاته، تسويق مادة حليب الموجه للأطفال الرضع “غالية جاست” “galliagest” في السوق الجزائرية.

ونشرت شركة “دانون”، بيانا تؤكد فيه، “بأن جودة وسلامة منتجاتها حتمية مطلقة، وأن صحة الأطفال هي سبب وجودهم”.

وقال البيان نفسه، “أن المعايير الداخلية تفرض مراقبة صارمة تتجاوز القوانين المعمول بها”.

وأكدت الشركة، بأنها لا تستخدم مركبات الزيوت المعدنية في وصفاتهم للمنتجات، عكس ما تم نشره سابقا.

وقالت :” بأنها تقوم بمراقبة وجودها المحتمل في المنتجات وهذا يدخل في إطار خطط اليقظة التي وضعتها الشركة منذ عدة سنوات”.

وأضاف البيان نفسه، “أنه لا تكشف الفحوصات المنفذة أي أثر قابل لكشف الزيوت المعدنية العطرية”.

وطمأن بيان شركة دنون جرجرة الجزائر، المتسهلكين “بأنه يمكن استهلاك منتجاتهم وبشكل عادي”.