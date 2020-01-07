شركة سوني تعلن عن قُرب إصدار جهاز PlayStation 5

أعلنت شركة سوني اليابانية الرائدة في مجال الصناعة الإلكترونية عن قُرب إطلاق النسخة الجديدة مكملة لسلسلة أجهزتها الخاصة بألعاب الفيديو PlayStation 5

كما كشف مارك كيرني، وهو عضو في الفريق الخاص بتطوير الجهاز، على هامش حضوره فعاليات معرض CES 2020 المختص في التقنيات الحديثة ، أن PS5 سيخرج لجمهوره مع نهاية العام الحالي.

وتم الكشف عن اللوجو الرسمي للجهاز خلال فعاليات المعرض، وستتم إضافة خاصيات جديدة للجهاز كحصول البلايستيشن على 3D Audio كذلك سيتدعم ب Ultra HD Blu-Ray، بالإضافة لخاصية تتبع الأشعة وSSD .

كما من المتوقع، إصدار الشركة اليابانية لجهازها الجديد سيكون تحسباً للمنافسة الشرسة في المجال مع الشركة الأمريكية مايكروسوفت