شركة غوغل تقرر معاقبة ناكري التغيير المناخي

أفادت شركة جوجل عملاقة الإنترنت أنها تعتزم منع “منكري” التغير المناخي من إمكانية جني أموال من محتواهم عبر منصاتها. حسب ما جاء في البيان.

وقالت الشركة في بيان لها الخميس الماضي. أن هناك سياسة جديدة للمعلنين والناشرين ستحظر الإعلانات وجني الأموال عن المحتوى الذي “يتعارض مع الإجماع العلمي الراسخ حول وجود وأسباب” التغير المناخي.

مشيرة إلى أن ذلك يتضمن المحتوى الذي يعتبر أن تغير المناخ هو خدعة أو احتيال. والادعاءات التي تنكر أن الاتجاهات طويلة الأجل تظهر أن المناخ العالمي آخذ في الاحترار.

وأضافت “لا يريد المعلنون ببساطة أن تظهر إعلاناتهم بجوار هذا المحتوى. ولا يرغب الناشرون وصانعو المحتوى في ظهور الإعلانات التي تروج لهذه الادعاءات على صفحاتهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

طالع أيضا

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp