شركة فايسبوك تبدي تخوفها من الضرائب الجديدة

أفادت، شركة “فايسبوك” أن الإتفاق العالمي الجديد الذي يضمن أن تدفع الشركات الكبيرة بنسبة 15 بالمائة كحد أدنى. سيجعل الشركة تدفع مزيدا من الضرائب.

وفي هذا الصدد، صرح نائب رئيس شركة “فايسبوك” للشؤون العالمية نيك كليج ” لوقت طويل دعت فايسبوك إلى إصلاح قواعد ضريبية “.

وتابع بالقول أن النظام الضريبية بحاجة إلى أن يحظى بالثقة العامة في حين يحقق للشركات الإستقرار.

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