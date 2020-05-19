شركة هواوي تعرض تجربتها في الصين في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا

عرضت شركة “هواوي الجزائر” تجربتها في الصين في إطار محاربتها لتفشي فيروس كورونا.

قال مدير العلاقات العامة والاتصالات بشركة “هواوي الجزائر”، الكسندر تيان، خلال دورة تدريبية عبر تقنية التواصل عن بعد، “نحن نعمل على تطوير حلول خدمات طبية متطورة وموجهة نحو المرضى باستخدام تطبيقات الطب عن بعد المختلفة واستعمال فيديو عالي الدقة عن بعد”.

وأضاف تيان “من خلال الاستشارة عن بعد، وعرض للجراحة عن بعد، والفيديو الطبي عند الطلب، وزيارات للطبيب عن بعد من خلال الذكاء الاصطناعي “AI” لهواوي”.

وأضاف ذات المسرول أن “هناك أيضًا حديث عن تقصير الوقت الذي يستغرقه تشخيص المرضى ومساعدة الأطباء “الذين يفتقرون إلى الخبرة” عن بُعد”.

من جهته أكد مسؤول الحلول اللاسلكية “المسؤول عن حلول الشبكات اللاسلكية” لدى هواوي الجزائر، علي موسي، على تطوير 4.5G .

وقال أن “أنظمة الاتصالات المحمولة هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وأن تطورها قد غير جذريًا لدينا حياة وسلوكياتنا.”

مضيفا في ذات السياق “اليوم نحن على وشك الكشف عن شبكة جديدة للهاتف المحمول ستغير حياتنا أكثر، وهي 5G لكن الانتقال من 4G إلى 5G أكثر تعقيدًا بكثير من الجيل 3G إلى 4G ولهذا قامت هواوي بتطوير حل 4.5G الخاص بها، والذي يمكن أن يساعد المشغلين في تقديم خدمات 5G مع شبكة 4G وضمان انتقال سلس ومربح إلى 5G”.

وبخصوص فائدة 5G خلال هذه الفترة ، قال المسؤول أن “هذه التكنولوجيا تساهم بشكل ملحوظ في معالجة ونقل وتحليل بيانات المرضى خلال جائحة Covid-19 في الصين”.

أما مسؤول قسم المؤسسات لدى هواوي الجزائر، علي ميري قدم عرضا عن عروض هواوي في مجال النقل البصري والخدمات المختلفة المقدمة حسب نوع العملاء.

كما أوضح العلاقة بين تطور شبكات النقل والهواتف المحمولة “2G و 3G و 4G و 5G” ، أثناء استخدام حلول الإرسال المختلفة من هواوي.

وقد اعتبر مكون الإرسال هذا مهمًا جدًا لربط الاتصال البيني وتسهيل الاتصالات والتوصيل.