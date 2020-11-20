شركة Pfizer تطلب إذنًا طارئًا للقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

تقدمت شركتا Pfizer و BioNTech بطلب تصريح طارئ في الولايات المتحدة يمكن أن يسمح باستخدام لقاح فيروس كورونا.

وحسب سكاي نيوز، طلبت المملكة المتحدة ما يكفي من اللقاح لعلاج 20 مليون شخص.

ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

وأفادت شركة BioNTech لموقع سكاي نيوز أنها لم تقدم لقاحها للموافقة عليه في المملكة المتحدة حتى الآن.

وأفادت أنه إذا تمت الموافقة على اللقاح في الولايات المتحدة ، فهذا يشير إلى إمكانية بدء تطبيق مماثل للعلاج قريبًا في المملكة المتحدة.

وستقدم شركتا Pfizer و BioNTech طلب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وتسعى أيضًا للحصول على الموافقة على لقاحهما في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أستراليا وكندا واليابان.

وتنوي الشركات تقديم طلبات إلى هيئات تنظيمية أخرى في جميع أنحاء العالم في الأيام المقبلة.