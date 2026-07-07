شروط التسجيل في قرعة الحج 2027

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عن شروط التسجيل لقرعة الحج لموسم 1448هـ/2027م، حيث ستنطلق التسجيلات يوم غد الأربعاء.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، يشترط للتسجيل في قرعة الحج، التمتع بالجنسية الجزائرية، وبلوغ سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل.

كما يشترط عدم الحج خلال الـ7 سنوات السابقة، ويبدأ احتسابها من سنة 2020. باستثناء المحرم لإمرأة لم يسبق لها الحج خلال الـ7 سنوات السابقة.

إجبارية المحرم الشرعي للمرأة البالغ سنها أقل من 45 سنة. أما المرأة البالغ سنها أكثر من 45 سنة فيمكنها التسجيل مع محرم شرعي أو لوحدها.

استعلام استمارة المعلومات الموضوعة تحت تصرف المترشح، وفقا للحالات التالية:

تسجيل فردي: يمكن لأي مواطن التسجيل لوحده للمشاركة في القرعة.

تسجيل ثنائي: يمكن للمحرم والمرأة الراغبان في أداء مناسك الحج. أن يسجلا معا ويستصدر لهما وصل تسجيل موحد وقصاصة موحدة.

تسجيل ثلاثي: يمكن للمحرم أن يسجل رفقة امرأتين على الأكثر، ويستصدر لهم وصل تسجيل موحد وقصاصة موحدة.

وفي حالة التسجيلات الثنائية والثلاثية، على المعنيين الالتزام بالتسجيل على مستوى بلدية مقر إقامة المحرم. وعبر احدى وسيلتي التسجيل وهما:

عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل www.interieur.gov.dz بالنسبة للمواطنات والمواطنين الحائزين على جوازات سفر بيومترية، وهذا على مدار الساعة وخلال كامل أيام الأسبوع.

أو بالبلديات، لاسيما بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية. قصد استعلام إحدى الاستمارات الموضوعة تحت تصرفهم بالمكاتب المخصصة لهذه العملية، طيلة أيام وساعات العمل الأسبوعية.

وأشار البيان، إلى أن التسجيل المزدوج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وعلى مستوى البلدية. سيترتب عنه شطب التسجيل عبر شبكة الإنترنت والإبقاء فقط على التسجيل بالبلدية.

ويتعين على المواطنات والمواطنين الراغبين في التسجيل على مستوى البلديات والذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية. تقديم تعهد باستخراج هذه الوثيقة عند الفوز في القرعة. في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إجرائها، تحت طائلة الحذف من قوائم الفائزين.

كما يجب ذكر عدد التسجيلات السابقة في حدود 10 تسجيلات، بما فيها تسجيل هذه السنة.

وأشار البيان، إلى أن الإدلاء بأية تصريحات كاذبة أو تزوير وثائق إدارية، ستعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.