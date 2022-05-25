شريط: 10 بالمئة زيادة إمتلاء السدود هذا العام

قال صلاح الدين شريط ،إطار مركزي، بالجزائرية للمياه، إن الوضعية الحالية للموارد المائية على المستوى الوطني في استقرار نسبي. مقارنة بالعام الماضي. خاصة مع الزيادة المسجلة في نسبة إمتلاء السدود المقدرة بـ 10 بالمائة.

وكشف شريط خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، عن إستراتيجية القطاع لرفع قدرات البلاد من المياه. وتسطير برنامج لإنجاز مزيد من محطات تحلية مياه البحر. وقال إنه بالموازاة مع ذلك أطلقت الوزارة الوصية برنامجا استعجاليا لحفر 700 بئر. حيث يعرف تقدما كبيرا في عملية الإنجاز، متوقعا بأن يتم الانتهاء منه مع حلول هذه الصائفة.

و أشار ذات المتحدث، إلى أن برنامجا مشابها يتم انجازه حاليا من قبل السلطات المحلية عبر ولايات الوطن. و يتضمن حفر 1200 بئر إضافية وهذا البرنامج يوشك على الإستكمال.