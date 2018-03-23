شريف الوزاني:”على ماجر مواجهة الصحافة وتبرير خياراته للشعب الجزائري”

أكد “سي الطاهر شريف الوزاني” مُدرب “إتحاد بلعباس” أن على الناخب الوطني “رابح ماجر” مواجهة الإعلاميين وتبرير خياراته للشعب الجزائري.

وقال شريف الوزاني في تصريح لموقع “غول” العالمي اليوم:”من المفروض أن يعقد رابح ماجر ندوات صحفية لأنه مُدرب للمنتخب الوطني”.

وأضاف:”الشعب الجزائري من حقه أن يطلع على ما يجري داخل المنتخب لكن ماجر يعرف عمله وهذه طريقته التي يجب إحترامها”.

وختم اللاعب الدولي السابق والمُتوج بكأس إفريقيا 1990:”يجب تفهم مُقاطعته لوسائل الإعلام لأنه يتعرض لضغط كبير ويُريد العمل وسط الهدوء”.