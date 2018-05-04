شريف الوزاني: “منطقيا عندنا 41 نقطة..وكنا قادرين على التتويج بالبطولة”

الرياضة
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شريف الوزاني: “منطقيا عندنا 41 نقطة..وكنا قادرين على التتويج بالبطولة”
بقلم يونس رزيق

إعتبر مدرب إتحاد بلعباس طاهر شريف الوزاني أن فريقه كان قادرا على المنافسة على لقب البطولة لولا خصم 6 نقاط من رصيده في منتصف مرحلة الذهاب.

وتحدث شريف الوزاني عن حصيلة الفريق البلعباسي بعد موسم شاق وطويل عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صباح اليوم الحمعة قائلا:

“كنا قادرين أن نلعب على لقب البطولة، لو لم يتم خصم 6 نقاط من رصيدنا، والعراقيل التي واجهناها بسبب المشاكلب المالية، بالإضافة غلى رحيل عدة لاعبين هذا الموسم”

وأضاف: ” منطقيا بلعباس عندها 41 نقطة حاليا بإحتساب النقاط الـ6 التي تم خصمها”.

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