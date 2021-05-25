شعابنة.. الإجراءات الوقائية لدخول الجزائر “تعجيزية” وندعو لتخفيفها

قال النائب البرلماني السابق سمير شعابنة، الجالية الجزائرية تفاجأت من الإجراءات التي تبعت فتح المجال الجوي بعد غلقه بسبب كورونا.

ودعا، شعابنة، عبر النهار، اللجنة العلمية لرصد كورونا، لإعادة النظر من الإجراءات “التعجيزية” الوقائية المطبقة على الجالية الراغبة بدخول الجزائر.

كما طالب المتحدث على وجه الخصوص، بتغيير التعامل وتخفيف الاجراءات على أبناء الجالية الذين تلقوا اللقاح.

وأضاف، النائب السابق، “على اللجنة العلمية أن تكون ليّنة في قراراتها لأننا لسنا الوحدين الذين يعانون من الوباء”.

وأشار شعابنة، أن “ولا جزائري في أرض الوطن يرغب الشر للبلاد والجزائريون يريدون الاستقرار”.

وطالب المتحدث، بإعطاء أهمية لبعض الرحلات الأخرى الخاصة بفرنسا وإضافة بعض الدول التي فيها عدد كبير من الجالية.