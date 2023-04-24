شعبيته تراجعت بصفة كبيرة.. الفرنسيون غير راضين عن آداء ماكرون

انخفض تصنيف شعبية رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ إعادة انتخابه.

وحسب الاستطلاع الذي نشرته وسائل الاعلام الفرنسية، فإن شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها. عقب الاحتجاجات التي رافقت خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل.

ويشير الاستطلاع إلى أن 70٪ من الفرنسيين لا يثقون به. وهي أعلى نقطة منذ إعادة انتخابه.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق (“إيفوب”) لحساب صحيفة “le journal du dimanche”. أبدى نحو 26 بالمائة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس.

ونسبة التأييد المسجّلة في الاستطلاع الحالي، هي أدنى بـ15 نقطة مقارنة بشعبية ماكرون. لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية في أفريل 2022.

ومن أصل الـ72 بالمائة من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس. قال 47 بالمائة إنهم “غير راضين بشكل كبير”، بزيادة سبعة بالمائة عن استطلاع الشهر الماضي.

أخيرًا ، كل الوزراء الذين تم اختبارهم في حالة تدهور حاد، ولا سيما أولئك الذين صعدوا للدفاع عن إصلاح نظام التقاعد. ومنهم غابرييل أتال ، أوليفييه فيران أو برونو لو مير.

وأشار الإعلام الفرنسي أن أكثر من يستفيد من تسلسل إصلاح المعاشات التقاعدية هي زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.