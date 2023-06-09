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الرياضة

شعّال يخوض أول تجربة احترافية

بقلم محمد.ل
شعّال يخوض أول تجربة احترافية
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غادر حارس مولودية الجزائر، فريد شعال، رسميا البطولة الجزائرية، لخوض أول تجربة احترافية في مشواره الكروي.

وأعلن اليوم الجمعة، نادي النجمة الناشط الدرجة الثانية السعودية “يلو” عبر تغريدة. في حسابه الرسمي على “تويتر” عن ضمّه لحارس المولودية.

للإشارة فإن عقد شعال، مع المولودية ينتهي يوم الفاتح جويلية المقبل، وهو الذي غاب عن تدريبات الفريق منذ شهر فيفري الماضي، بسبب مشاكله الانضباطية.

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