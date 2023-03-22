شـروط جديدة لتنظيم مدارس تعليم سياقة السيارات ومراقبتها

وقع الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدد شـروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها.

وصدر في العدد رقم 15 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 23-97مؤرخ 2 شعبان عام 1444الموافـق لـ 5 مارس سنة 2023، يـعـدل ويـتـمم في 13المـرسوم الـتـنفـيذي رقــم 12-110 المــؤرخ 13 ربيع الثاني عام 1433الموافق لـ 6 مارس سنة 2012 الذي يـحـدد شـروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها.

وينض هذا المرسوم على ان تـتـمـثـل مــهــمــة مــدارس تعليم السياقة في تعليم سياقة السيارات لمترشحي رخصة السياقة. ويمكنها زيادة على نشاطها الرئيسي المذكور أعلاه، تقديم دروس تحسين المستوى بغرضرفع التأهيل في مجال رخصة السياقة.

ويتعين على مستغل مدرسة تعليم السياقة ضمان متابعة نـشــاطــه بـصـفة دائمة، والسهر على حسن سير مؤسسته من الناحية الإدارية والبيداغوجية. كما يتعين عـلى مـسـتـغـل مـدرسـة تـعـليم السياقة حضور أيام الامتحانات.

ووفقا لذات المرسوم يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تعليم سياقة الــسـيارات الذي تضمـنه المؤســسـات والهـيئات لفائدة مستخدميها.

وحدد المرسوم شروط يجب أن تتوفر في طالب إعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة الشروط وهي:

أن يثبت تأهيلا مهنيا أي حيازة شهادة التعليم العالي وخبرة مدتها سنة واحدة عـلى الأقـل تـثـبـتها السلطة عــلى الأقـل، بصـفة ممرن المؤهلة، أوممرن مدرسـة الـســياقــة

التمتع بخبرة مدتها 3 سنوات على الأقل، بصفة

ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة.

يعفى من التأهيل المهني

يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

شهادة الإقامة.

3 صور شمسية حديثة.

شهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي أو شهادة المسار

المهني، بدون تغيير.

بالنسبة للأشخاص المعنويين بدون تغيير.

مستخرج من شهادة ميلاد المسي

3 صور شمسية حديثة للمسي

إثـبـات تـأمـين يـكـتـتـب ضــد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،

إثبات الإقامة للمسي

شهادة جنسية حائزي الرأسمال وشهادة إقامتهم،

نسخة من دفتر الشروط الذي قرىء وصودق عليه”.

يــمــنــح اعــتــمــاد مــدرســة تــعــلــيــم الـسـيـاقــة لمدة 10سنوات قابلة للتجديد.

يجب أن يرسل طلب التجديد إلى الوالي المختص إقليميا قـبـل 3 أشـهـر، عـلى الأقـل، مـن انـقـضـاء أجــل الاعـتـمـاد مرفوقا بالوثائق الآتية:

3 صور شمسية حديثة للطالب.

3 شهادات طبية تثبت الأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة للممرنقيد الصلاحية.

نسخة من البطاقة المهنية للممرن

نسخة من دفتر الشروط الذي قرء وصودق عليه.

إثبات ملكية أو إيجار المحل.

إثبات ملكية المركبات المخصصة للتعليم.

يبت الوالي في طلب تجديد الاعتماد وفق الأشكال والشروط نفسها التي سمحت بالحصول عليه في أجل 3 أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.

ويبقى الاعتماد ساري المفعول مؤقتا في حالة تقديم طلب تجديده في الآجال والأشكال المطلوبة إلى غاية البت فيه من طرف الوالي.

يتم إبلاغ صاحب الطلب بالموافقة على تجديد الاعتماد أورفضه بجميع الوسائل”.