شــاب عشرينــي يعتــدي علــى عجــوز محــاولا قتلهـــا بمنـــزلهـــا فــــي حيــــدرة

وجه لها ضربات مبرحة بعصا خشبية وسبب لها عجزا بـ 60 يوما

وجهت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرقي العاصمة، جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لشاب يبلغ من العمر 25 سنة، عقب اقتحامه فيلا عجوز في العقد السابع من العمر، كائنة بحيدرة والاعتداء عليها بعصى خشبية بطريقة بشعة على مستوى الرأس، مما سبب لها عجزا لمدة 60 يوما بعدما كاد الاعتداء ينهي حياتها، حسب تقرير الطبيب الشرعي، والذي استدعى نقلها للعلاج في أوروبا.

ملابسات القضية تعود إلى تاريخ، 6 أكتوبر 2016، حين تقدم طبيب يقيم بحيدرة بشكوى أمام مصالح الشرطة تفيد بتعرض زوجته إلى اعتداء خطير بمنزله بعدما تمكن مجهول من التسلل إلى الداخل والاعتداء عليها بواسطة عصا خشبية تحت صراخها الذي بلغ جيرانها وتدخلوا لتفقد أمرها، ليلوذ الجاني بالفرار بعدما ترك ضحيته في حالة يرثى لها تنزف بشدة، ليتم نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج،.

ولدى سماع تصريحاتها من قبل الشرطة القضائية، نوهت إلى أنها يوم الوقائع كانت بمفردها بمنزلها بعدما غادر زوجها الطبيب المنزل حوالي الساعة الحادية عشر نهارا، لتتفاجأ بشخص مجهول تسلل إلى منزلها بغية السرقة، لينهال عليها بالضرب المبرح بواسطة عصى خشبية على مستوى الرأس أمام توسلاتها له بالتوقف عن ذلك، مع تقديم له كل مجوهراتها والأموال التي تحتفظ بها في المنزل.

غير أنه رفض ذلك، الأمر الذي سبب لها عدة كسور على مستوى اليد عندما حاولت بها إبعاد الضرر عن رأسها، وقد تمكنت الضحية من تقديم مواصفات المتهم، الذي تم التعرف عليه من خلال صور بعض المسبوقين والمعروفين لدى الشرطة، واستغلالا للمعلومات السابقة تمكنت مصالح الشرطة من توقيفه.

وقد تقدم أحد الشهود في الملف عن الواقعة وهو مسير مؤسسة «بيين سبور» الذي يجاوز منزل الضحية مقر مؤسسته، والذي أكد أنه شاهد المتهم لدى خروجه مسرعا من منزل الضحية، خلال خروجه لتفقد مصدر الصراخ، مشيرا إلى أن المتهم قام بجر الضحية إلى داخل المنزل من ساقها لدى إحساسه بقدوم الجيران ولاذ بالفرار.

من جهته المتهم فند خلال استجوابه في المحاكمة ما نسب إليه وتمسك بإنكار جميع الوقائع المذكورة في الملف، مشيرا إلى أنه لا يعرف الضحية أصلا، مؤكذا أنه لا يمر بالقرب من مسكنها حتى، بالرغم من إقامته في نفس الحي، وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع حكم المؤبد في حق المتهم.