شقــة LPA مــن 5 غــرف بـــ 540 مليــون!

النهار تنشر تفاصيل الأسعار الجديدة للسكن الترقوي العمومي

شقة 2F بـ250 مليون، 3F بـ350 مليون و 4F بـ440 مليون في العاصمة قسنطينة ووهران ولايات أخرى

أسعار مساكن LPA تحدد حسب المنطقة والمساحة وعدد الغرف

الدولة تدعم المواطن بـ20 إلى 50 ٪ من سعر المسكن

حددت الحكومة في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الشروط والكيفيات المالية وآليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم.

كما أعلنت عن طريقة احتساب القيمة المالية للسكن حسب المناطق وعدد الغرف والمساحة في كبرى الولايات والجنوب.

وضبط المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق لـ 14 مارس 2018، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

الأسعار الحقيقة لمساكن الترقوي المدعم LPA، وقيمة التمويل الجماعي للبلديات، حيث سيتعين على مكتتبي هذه الصيغة.

القاطنين بكل من ولاية الجزائر، وهران، عنابة، وقسنطينة، دفع مبلغ يتراوح ما بين 250 مليون سنتيم و540 مليون سنتيم، وذلك حسب المساحة وعدد الغرف بالشقة.

وحدد نفس المرسوم، سعر الشقة من غرفتين وبمساحة 50 مترا مربعا بقيمة 250 مليون، ومسكن من ثلاث غرف بـ350 مليون سنتيم.

أما المسكن ذو أربع غرف فسعره يصل إلى 440 مليون سنتيم، ومسكن من 5 غرف بلغ سعر 540 مليون سنتيم.

وقدر نفس المرسوم، سعر السكن الجماعي أو شبه الجماعي بالبلديات التابعة للهضاب العليا، لشقة ذات غرفتين بـ 220 مليون سنتيم، وشقة من 3 غرف بـ 310 مليون سنتيم.

وأن شقة مكونة من أربع غرف فسعرها وصل إلى 390 مليون سنتيم، ومسكن من 5 غرف بـ480 مليون سنتيم في نفس المنطقة.

أما بالنسبة للسكن الفردي مع ساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى في بلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب، فقد حددها المرسوم نفسه.

بأن التمويل سيكون محصورا بين 260 و350 مليون سنتيم، أما بالنسبة لباقي بلديات التراب الوطني فشقة من غرفتين بسعر 230 مليون سنتيم.

ومسكن من ثلاث غرف بـ330 مليون سنتيم، وشقة من أربع غرف حدد سعرها بـ 410 مليون سنتيم، أما مسكن من 5 غرف فسعره حدد بـ 510 مليون سنتيم.

هذا وحدد المنشور الوزاري مبلغ تمويل المواطن، حيث يمثل 20 من المئة كأقصى حد بالنسبة للمساكن ذات غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا.

و50 من المئة كأدنى حد بالنسبة للمساكن ذات ثلاث غرف بمساحة 70 مترا، بالإضافة إلى 30 من المئة كحد أقصى بالنسبة للمساكن ذات أربع غرف بمساحة 85 مترا .

أو بالنسبة للمساكن ذات خمس غرف بمساحة 105 أمتار مربعة قابلة للسكن، حيث تدخل هذه المستويات في إطار المساعدة المباشرة الممنوحة.

من طرف الدولة لاقتناء مسكن جماعي أو بناء مسكن ريفي أو مسكن فردي منجز في شكل مجمع

في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه المساكن وكذا كيفيات منح هذه المساعدة.