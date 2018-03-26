«شقــق 4F بالزيــادة ..وهــذا جديــد عـــدل 2013» 

المدير العام لوكالة تطوير السكن وتحسينه لـ النهار:

تسليم شهادات ما قبل التخصيص لمكتتبي «عدل 2» قبل 15 أفريل

كل من يفوق سنه 65 سنة عليه إيجاد «ضامن» لتسديد «دراهم لكرا»

ارتفاع الراتب أو انخفاضه لن يحرم المكتتبين من شققهم

تسليم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية جاهزة في بوينان تدريجيا

سيتمكّن مكتتبو «عدل 2» الذي دفعوا الشطر الثاني بعد اختيار مواقع مساكنهم من الحصول على شهادات ما قبل التخصيص قبل 15 أفريل الداخل، وهذا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في حين سيتمكّن هؤلاء من تغيير شققهم من F3 إلى 4F باعتبار أن هذه الأخيرة تعرف فائضا.

كشف المدير العام لوكالة عدل، سعيد روبة، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج «قهوة وجرنان»، أن أكثر من 57 من المئة من المكتتبين لسنة 2013 في صيغة «عدل 2» عزّاب ومتزوجون من دون أطفال، و43 من المئة منهم متزوجون بأكثر من طفل.

وقال إنه في حال استفاد هؤلاء المتزوجون من شقق ذات أربع غرف سيبقى هناك فائض، مؤكدا أن التنازل عن شقق «عدل» بين الأقارب ممنوع، ما عدا الأزواج.

وأضاف المتحدث بأنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لمكتتبي «عدل 2» الذين لم يقوموا باختيار مواقعهم السكنية مباشرة بعد الشروع في إنجاز 65 ألف وحدة سكنية خاصة ببرنامج 2018، حيث سيتم تنصيب الورشات، نهاية شهر أفريل الداخل.

وأوضح المسؤول أن كل مكتتب يملك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 50 مترا سيستفيد من السكن، سواء شققا من نوع F2 أو أكثر، بشرط احترام المساحة، مشيرا إلى أن مصالحه انتهت من التحقيقات الخاصة بمكتتبي «عدل 2» على مستوى كل المصالح.

وبخصوص مكتتبي «عدل 1»، أوضح سعيد روبة أن كل المكتتبين تحصّلوا على شهادات ما قبل التخصيص، ما عدا حوالي 3 آلاف مكتتب، وخلال أسبوعين سيحصلون عليها، منهم ألفين في العاصمة.

مؤكدا أن نسبة إنجاز تلك المساكن تفوق 70 من المئة حتى 90 من المئة، موضّحا بأن مصالحه تتكفل بإنجاز أشغال التهيئة ولا يمكن تسليم المساكن الجاهزة من دون تهيئتها خارجيا، فيما أشار إلى أنه تم الانطلاق في أشغال تهيئة 12 ألف وحدة سكنية في بوينان، وسيكون هناك برنامج تدريجي لتسليمها لأصحابها.

كما أشار المسؤول إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري من أجل السماح للمكتتبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 65 و70 سنة بتسديد الأقساط الشهرية لمساكنهم بشرط أن يكون هناك شخص ضامن لدفع ذلك المبلغ، سواء الابن أو الأخ أو أحد أفراد العائلة.

وبخصوص ملف الطعون، قال ضيف»النهار» إنه تمت دراسة الطعون الخاصة بمكتتبي «عدل 1» وتم قبول أكثر من 7 آلاف طعن ورفض ألفي مكتتب يملكون قطع أراضي ومساكن.

أما فيما يخص مكتتبي «عدل 2»، قال المسؤول: «انتهينا من التحقيقات على مستوى كل المصالح، سواء البطاقية الوطنية للسكن أو المحافظات العقارية، وإلى غاية الآن بلغنا أكثر من 4500 مكتتب عندهم أملاك أخرى أعطيناهم مهلة 15 يوما لإيداع الطعون.

أما الحالة العائلية فالتحقيقات كشفت أن ألف مكتتب تغيرت حالتهم من أعزب إلى متزوج، ونحن اتخذنا إجراء جديدا يسمح للمتزوجين الجدد بالاختيار بين الشراكة أو التنازل عن شقة أحدهما للآخر، فيما سيكون التنازل عن الشقة بين الأقارب ممنوعا».

وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره، أن المكتتبين الذين فقدوا عملهم بعد عملية التّسجيل في برنامج «عدل» لن يتم إقصاؤهم، شأنهم في ذلك شأن المكتتبين الذين ارتفعت أو انخفضت أجورهم.