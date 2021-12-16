“شقيق إلياس شتي : “الجزائر كامل راهي فرحانة بيه”

كما احتفلت عناصر المنتخب الوطني الجزائري بطريقتها الخاصة بعد تجاوز قطر ووصولها لنهائي منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

ومباشرة بعد صافرة الحكم النهائية بفوز الخضر بهدفين لهدف وحيد توجه زملاء يوسف بلايلي نحو المدرجات الخاصة بأنصارهم.

حيث حمل أحد اللاعبين علم فلسطين للتعبير عن مساندة الجزائر للقضية الفلسطينية مثلما يحدث دائما. وجرت مواجهة الدور نصف النهائي بملعب الثمامة ليضرب الخضر موعدا في النهائي للمنتخب التونسي.

كما قطع المنتخب الوطني الجزائري تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس العرب، بعد الفوز المحقق أمسية الأربعاء أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

وسجل المدافع جمال بن العمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة. قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري في الدقيقة عن طريق اللاعب منتاري في الدقيقة 90+7

وتمكن المنتخب الجزائري من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+17 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسف بلايلي. ويضرب المنتخب الوطني موعدا للمنتخب التونسي في المباراة النهائية المزمع إجرائها يوم السبت بملعب البيت.

كما صنع المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال مقطع فيديو تم التقاطه داخل غرف تغيير الملابس. كما حاول بلايلي استفزاز لاعبي المنتخب القطري من خلال الاستفسار حول عدد الكوبريات التي راوغ بها لاعبي المنتخب القطري.

واختير يوسف بلايلي رجل المباراة خلال الدور نصف النهائي أمام المنتخب القطري حيث تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+17.

كما صنع النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي الحدث سهرة اليوم الأربعاء عقب تسجيله الهدف الثاني للخضر. في حين وقّع بلايلي الهدف الثاني في الدقيقة ال90+17 بعد متابعته لركلة جزاء نفذها بنفسه وصدها حارس قطر.

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