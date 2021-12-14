شقيق مؤسس ويكيليكس يخشى وفاته بعد هذا القرار!

عبّر شقيق جوليان أسانج،عن خشيته من وفاة مؤسس موقع ويكيليكس خلال المعركة القانونية ضد تسليمه من المملكة المتحدة للولايات المتحدة. كما تظاهر غابرييل شيبتون، وهو منتج سينمائي، الاثنين، أمام القنصلية البريطانية في مانهاتن مع مجموعة من نحو 30 شخصا. من بينهم الممثلة الأميركية الكوميدية سوزان ساراندون والموسيقي البريطاني روجر ووترز، مؤسس فرقة بينك فلويد.

وقال شيبتون إنه “قلق جدا” حيال ما يثقل كاهل صاحب موقع ويكيليكس ويزيد الضغط عليه. كما صرح لوكالة فرانس برس “نحن نعيش في خوف من أنه لن يصمد أو أن يموت” خلال الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليمه. وكانت خطيبة أسانج، ستيلا موريس، قد كشفت لصحيفة “ميل” البريطانية، الأحد، أنه أصيب نهاية أكتوبر بجلطة دماغية في السجن.

و يقبع الأسترالي أسانج في سجن شديد الحراسة قرب لندن. وكان أوقف في أفريل 2019 بعد سبع سنوات على لجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن. في حين قال شقيقه إن مؤسس ويكيليكس “لم يعد الرجل الذي كان عليه عندما بدأ كل ذلك”، لكنه “يظل قويا ومكافحا”.

وعبّر أقارب أسانج ومؤيّدوه عن مخاوفهم، بعد انتصار الولايات المتحدة، الجمعة، في معركتها للتوصّل إلى تسليم مؤسّس موقع ويكيليكس. بعدما ألغت المحكمة البريطانيّة العليا قرار المحكم الابتدائية بمنع تسليمه إلى واشنطن.

وتتهم الولايات المتحدة مؤسس ويكيليكس بنشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من 2010 عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية. لاسيما في العراق وأفغانستان. وهو ملاحق خصوصا بتهمة التجسس ويواجه عقوبة تصل إلى 175 عاما في السجن. في قضية تمثّل بحسب مؤيّديه هجوما خطرا جدا على حرية الصحافة.

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