شقيق ناظرة بثانوية يجُر زوج المديرة إلى المحكمة بسبب قضية شرف

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، زوج مديرة ثانوية في باب الزوار بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض والسب والشتم. التي طالت شقيق ناظرة بذات المؤسسة التربوية.

وحسب مجريات القضية، فالحكم جاء في أعقاب مشاجرة عنيفة بسبب الإساءة لسمعة النائبة، لتردد خطيبها على السكن الوظيفي، التي تقيم فيه مع عائلتها.كما كان سبب المشاجرة الحقيقي خلافات إدارية قائمة بين طرفي القضية كل من “ك ل.نجاة” النائب ومديرة الثانوية بلغت أروقة المحاكم.

كما تعود وقائع القضية إلى شهر رمضان سهرة 7 ماي 2021، وقعت مشاجرة عنيفة بعد مشادات لسانية حادة بين المتهم زوج مديرة الثانوية ” ح.ع العابدين” وشقيق الناظرة الضحية المدعو ” ك.ل.مومن”. بعدما تحدث زوج المديرة إلى الضحية بالسوء عن سمعة شقيقته التي تقطن معه بنفس الحي.

وهي العبارات التي أمتعظ لها الضحية، وأثارت غضبه، جعلته يدخل مع الزوج في مشادات لسانية حادة تطورت إلى إشتباك بالأيدي. إستعمل فيها المتهم سلاح أبيض يتمثل في مفاتيح سيارة. أصابت ضحيته على مستوى العين ، كلفته تدخلات طبية مستعجلة جراء النزيف الذي تعرض له. ليحصل جراءها على عجز طبي.

وخلال جلسة المحاكمة وبعد مواجهة رئيس الجلسة للمتهم زوج المديرة بالوقائع المنسوبة إليه. إعترف جزئيا بالوقائع المنسوبة. مصرحا بأن ما وقع هو عراك وليس إعتداء. ناكرا استعماله سلاحا حادا خلال العراك.

كما إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج.

الجدير بالذكر أن قضية المديرة والناظرة، هو محل مداولة أمام نفس القاضي، الذي تأسف مطولا خلال محاكمة اليوم عن الوقائع لكون أن الملف القضائي تضمن أشخاص محترمين ذو مستوى علمي لابأس به. بالإضافة كذلك إلى أن قضايا السب والشتم والضرب غالبا ما يتورط فيها أناس من ذوي السوابق العدلية.