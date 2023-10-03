“شكرا أستاذي”..هكذا ستُكرم وزارة التربية الأساتذة في يومهم العالمي

أمرت وزارة التربية الوطنية، الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس اكتوبر من كل سنة. من خلال تكليف التلاميذ بتكريم الأساتذة. عبر رسائل شكر وهذا يوم الخميس بعد أداء النشيد الوطني. لتقوية الرابط بين الاستاذ والتلاميذ.

وتتمحور الاحتفالات باستقبال الأساتذة بكلمة شكر و عرفان، صبيحة يوم الخميس بعد رفع العلم في الساحة. وتكريم الأساتذة المتميزين والمبدعين في مجال التربية والتعليم. وعرض أعمال وإبداعات الأساتذة العلمية والأدبية والفنية، المنجزة خلال مسارهم المهني.

كما تتخلل الإحتفالات معرض من إنجاز التلاميذ في إطار تكريم الأساتذة. وتنظيم مسابقة لأحسن عمل أدبي أو فني من قبل التلاميذ موجه إلى الأساتذة.

وتحتفي وزارة التربية الوطنية، باليوم العالمي للمعلم اعترافا بالمجهودات الجبارة التي يؤديها الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث. في بناء جيل واعي ومتعلم.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. قد أكد في العديد من المرات على ضرورة إعطاء القيمة للمعلم. من خلال مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأساتذة قبل نهاية السنة الجارية.

وسيحمل القانون الأساسي العديد من التحفيزات للأساتذة. في مختلف الأطوار خاصة ما تعلق برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية.

كما استفاد الأساتذة هذه السنة من تخفيض في الحجم الساعي. بالنسبة للطور الابتدائي وهذا بعد الانشغالات التي تم رفعها في العديد من المرات للوزارة الوصية.