شكيب خليل  أمام العدالة يوم 15 ديسمبر

أجل قاضي الجلسة بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الى تاريخ 15 ديسمبر الجاري ملف قضية فساد. طالت مجمع النفط في الجزائر والذي توبع فيه وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل. رفقة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور. والمدير العام الاسبق للمجمع محمد مزيان و اطارات و مسؤولين مركزيين سابقين بوزارة الطاقة.

كما يتابع في ملف الحال مديرين سابقين لسوناطراك والخدمات النفطية. إضافة إلى متهمين آخرين

ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه ، وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين .