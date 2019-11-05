شكيب خليل: خبر اعتقالي من طرف الانتربول “خرطي”!

كذب وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل خبر اعتقاله من طرف شرطة الأنتربول.

وقال شكيب خليل في تعليق عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” إن خبر اعتقاله هو مجرد “خرطي”.

وكان شكيب خليل يتعاطى مع عدد من المعلقين على صفحته في مواضيع اقتصادية، قبل أن يسأله أحد متابعي صفحته عن خبر اعتقاله.

وكانت أنباء قد راجت منذ يوم أمس الثلاثاء بشأن توقيف شكيب خليل من طرف الانتربول تنفيذا لمذكرة توقيف أصدرتها السلطات الجزائرية.

ويتواجد خليل بحسب مصادر بالولايات المتحدة الأمريكية، أين يعلق من حين لآخر عبر صفحته في الفايسبوك على مواضيع تتعلق بالأوضاع في الجزائر خصوصا الوضع الاقتصادي.

ومعروف ان لدى وزير الطاقة الأسبق صفحة رسمية باسمه عليها الشارة الزرقاء ومعتمدة من طرف ادارة فايسبوك، يتواصل عبرها مع عدد من متابعيه.