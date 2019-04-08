شلل في المنطقة الصناعية بالرويبة.. وإضراب موظفي قطاعات مختلفة في أربع ولايات 

استجابة لدعوة كونفيدرالية القوى المنتجة بالإضراب الوطني لثلاثة أيام

بلديات ومصانع عمومية مغلقة ومديريات ولائية في إضراب ببومرداس

عمال مصنع الجرارات الفلاحية يطالبون برحيل الإدارة في الخروب بقسنطينة

تواصلت مسيرات المواطنين في أعقاب سابع مسيرة من الحراك الشعبي عبر بعض من ولايات الوطن.

حيث عرفت مختلف الإدارات العمومية شللا شبه كلي من أجل محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وعرفت الدعوة إلى الإضراب التي أطلقتها كونفيدرالية القوى المنتجة استجابة محتشمة في العاصمة.

غير أنها كانت قوية في المنطقة الصناعية للرويبة التي عرفت شللا شبه تام استجابة لهذه الدعوة.

كما طالبت الكونفيدرالية من القوى المنتجة بالالتحاق بالإضراب الذي دعت إليه، خلال اليومين المتبقيين منه.

ولقيت الدعوة إلى الإضراب الذي نادت إليه كونفيدرالية القوي المنتجة، دعما للحراك لمدة ثلاثة أيام في ولاية بجاية، أمس، استجابة واسعة.

حيث توقف النشاط في كل المؤسسات الاقتصادية والمرافق الإدارية، بعدما قاطع موظفو إدارات عدة بلديات بولاية بجاية، أمس، مناصب عملهم.

كما عرفت المسيرة مشاركة واسعة من طرف أستاذة الأطوار التعليمية الثلاثة، وحتى المؤسسات الجامعية.

حيث حمل هؤلاء شعارات أكدت دعمهم للحراك الشعبي شأنهم شأن الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث رفعوا شعارات تطالب بمحاربة الفساد وتغيير بقايا النظام وتجسيد دولة القانون.

الإضــراب فشل في ولاية تيزي وزو

وفي ولاية تيزي وزو، فقد فشل الإضراب الذي نادت إليه الكونفيدرالية سالفة الذكر، حيث فتحت مختلف الهيئات الإدارية والمؤسسات أبوابها.

فيما تم تسجيل تذبذب في الإضراب على مستوى المؤسسات التربوية التي أغلقت أبوابها.

مقابل ذلك، خرج صبيحة أمس، مجموعة من عمال مديرية السكن في مسيرة سلمية للمطالبة بالتغيير الفوري للنظام.

بلديات ومصانع عمومية مغلقة ومديريات ولائية في إضراب ببومرداس

أقدم العديد من الموظفين والعمال على مقاطعة العمل استجابة للإضراب في ولاية بومرداس، حيث شلت أغلب البلديات التي أغلقت أبوابها.

فيما قامت بعض المديريات الولائية بالإضراب المؤقت، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية بومرداس للمطالبة برحيل النظام والشأن نفسه بالنسبة لبعض المصانع العمومية.

وقد وصلت نسبة الاستجابة للإضراب العام عبر الولاية، إلى 30 من المئة، حيث مسّ البلديات التالية:

تيمزريت ولڤاطة وأعفير ويسر وقورصو والناصرية وسي مصطفى وشعبة العامر بنسبة 95 من المئة، وكل من تاورڤة 55 من المئة، وزموري 70 من المئة وخميس الخشنة بـ 3 من المئة.

وفي هذا الصدد، فقد خرج موظفو «كناك» و«أونساج» ومديرية التربية وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري وبعض من مديرية الشباب والرياضة.

الذين احتجوا أمام مقر الولاية للمطالبة برحيل النظام الحالي.

وفي نفس الصدد، أضرب عمال «سوكوتيد» في يسر و«البيسيار» في برح منايل، عن العمل ولم يفتحوا المصنع استجابة للإضراب والعصيان في الولاية.