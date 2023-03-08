شنغن تطرح نظاما جديدا وهذه أهم خصائصه

تم نشر نظام معلومات شنغن التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يدعم مراقبة الحدود والتعاون في مجال إنفاذ القانون. في الدول الأعضاء وفيما بينها، في نسخة مطورة في جميع أنحاء الكتلة بأكملها.

وستشمل SIS التي تمت ترقيتها ، من بين أمور أخرى ، فئات جديدة من التنبيهات.والقياسات الحيوية مثل بصمات الكف الكاملة ، وعلامات الأصابع ، وسجلات الحمض النووي للأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم. وستحتوي أيضًا على أدوات جديدة لمكافحة الجريمة والإرهاب.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق SIS المتجدد، جنبًا إلى جنب مع نظامين آخرين مقبلين. نظام الدخول / الخروج (EES) ونظام معلومات السفر والتصريح الأوروبي (ETIAS). ستكون SIS جزءًا من بنية التشغيل البيني التي تشكل أساس نظام إدارة الحدود الأكثر تقدمًا في العالم ، والذي يقوم الاتحاد الأوروبي ببنائه.

أهم خصائص النظام الجديد:

-مكافحة الإجرام والإرهاب من خلال تنبيهات جديدة للتحقق من التحقيق. حيث ستمكن السلطات الوطنية من جمع المعلومات المستهدفة عن المشتبه بهم.

-حماية الأشخاص المفقودين والضعفاء من خلال التنبيهات الوقائية بالإضافة إلى التنبيهات الموجودة بشأن الأشخاص المفقودين.

-منع وردع الهجرة غير النظامية من خلال تضمين قرارات العودة في النظام لتحسين التنفيذ الفعال لهذه القرارات.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع وكالات الاتحاد الأوروبي وسلطات الهجرة الوطنية بمزيد من الوصول إلى SIS. بما في ذلك وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس).

وتقول اللجنة: “إن نظام المعلومات الاستخبارية المتجدد سيحقق المزيد من الأمن لجميع المواطنين. ويعزز حماية الأشخاص المعرضين للخطر ويعزز التعاون بين السلطات الوطنية”.

وعلى الرغم من الزيادة في الأدوات والوصول إلى SIS ، تسلط مفوضية الاتحاد الأوروبي الضوء على المتطلبات الصارمة التي يفرضها استخدام SIS على جودة البيانات وحماية البيانات.

وتم إنشاء SIS منذ ما يقرب من 30 عامًا ، في عام 1995، بعد إزالة ضوابط الحدود الداخلية بين الدول المشاركة في شنغن. في ذلك الوقت تقرر تجديد النظام في عام 2016. عندما خلصت سلطات الاتحاد الأوروبي إلى أن هناك فرصًا لزيادة فعاليتها وكفاءتها.

حاليًا ، تتمتع جميع دول الاتحاد الأوروبي ودول شنغن بإمكانية الوصول إلى SIS ، باستثناء قبرص.

وطلبت السلطات القبرصية الوصول إلى SIS في ديسمبر من العام الماضي، مدعية أن سلطات الحدود ستكون قادرة على تنفيذ ضوابط حدودية أكثر فعالية إذا كان لديها إمكانية الوصول إلى SIS.

وفقًا للجنة ، سيكون بإمكانهم الوصول إلى النظام في صيف هذا العام ، على الرغم من عدم تحديد موعد دقيق بعد.