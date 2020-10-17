شنقريحة: الشعب الجزائري سيسطّر ملحمة عظيمة بالاستفتاء على الدستور الجديد

قال رئيس أركان الجيش، الفريق السعيد شنقريحة، إن الشعب الجزائري الاصيل سيسطر بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ملحمة عظيمة.

وأضاف الفريق شنقريحة، اليوم السبت، أن هذه الملحمة ستكون في سبيل الوطن سيحفظها التاريخ وتصونها الذاكرة للامة القاطبة.

وأشار الفريق شنقريحة إلى أن هذه الملحمة لبنة قوية يعلى بها الشعب الآبي شأنه بين الأمم والشعوب من خلال مشاركته القوية في هذا الاستفتاء الهام والحاسم.

وصرح رئيس أركان الجيش، أن شباب الجزائر سيكون على موعد مع القدر ليصنع تاريخ بلاده ويرسم معالم الجزائر الجديدة.

وأكد الفريق شنقريحة، أن شباب الجزائر رفقة الجيش الوطني الشعبي يقفون سدا منيعا في وجه المتآمرين.

تابعا “الذين لن يفلحوا أبدا في تدنيس هذه الأرض المسقية بدماء الشهداء الامجاد”.

للإشارة، شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة.