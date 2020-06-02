شنقريحة: تسمية مقر أركان الجيش بإسم الراحل قايد صالح.. إعتراف بمسيرة في خدمة الجزائر
أكد، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، أن تسمية مقر أركان الجيش الوطني الشعبي بإسم الراحل قايد صالح هو اعتراف بمسيرة في خدمة الجزائر.
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