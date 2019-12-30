شنقريحة: معايير تولي الوظائف عندي هي تقديس العمل، الكفاءة والجدية والإخلاص للجيش وللوطن

حرص رئيس أركان الجيش بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة على التذكير بأن المعايير في تولي الوظائف والمناصب، أو أية مسؤولية مهما كان حجمها، هي معيار تقديس العمل، الكفاءة، المقدرة، الجدية، النزاهة، والإخلاص للجيش وللوطن.

وقال في هذا الصدد “وهنا أود التأكيد، وبكل صدق وصراحة، أن المعايير الأساسية عندي في تولي الوظائف والمناصب، أو أية مسؤولية مهما كان حجمها، هي معيار تقديس العمل باعتباره سر النجاح، فضلا عن الكفاءة والمقدرة والجدية والنزاهة، والإخلاص للجيش وللوطن.

كما أبلغ اللواء شنقريحة، الحضور، شكر وتقدير وعرفان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي على الجهود الحثيثة والمضنية التي تم بذلها خلال المرحلة الحساسة والحاسمة التي مرت بها بلادنا.

وقال”وفي هذا الصدد، أود أن أبلغكم شكر وتقدير وعرفان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ومن خلالكم إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، على كل الجهود الحثيثة التي تم بذلها من طرف الجميع، سواء خلال تسيير المرحلة الحساسة التي مرت بها بلادنا، أو فيما يتعلق بجهود تأمين الانتخابات الرئاسية في جو من الأمن والسكينة مما مكن الشعب الجزائري من أداء واجبه الانتخابي بكل حرية وديمقراطية، فضلا عن الجهود المضنية التي تم بذلها خلال تشييع جثمان المغفور له الفقيد الفريق أحمد ڤايد صالح”.