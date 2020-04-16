شنقريحة ينصب اللواء محمد بوزيت مديرا عاما للوثائق والامن الخارجي

أشرف رئيس اركان الجيش بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، اليوم الخميس، على تنصيب اللواء محمد بوزيت مديرا عاما للوثائق والامن الخارجي،، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، فقد تم تنصيب اللواء محمد بوزيت، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 أفريل 2020.

وكانت المناسبة فرصة للّواء، حرص فيها على مطالبة إطارات هذه المديرية بالالتفاف حول قائدهم الجديد ودعمه ومساندته، من خلال التزامهم، على جميع المستويات وفي حدود صلاحياتهم، بالقيام بالمهام المنوطة بهم، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية، بما يكفل حماية المصالح العليا للجزائر.