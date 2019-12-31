شنقريحة يهنئ منتسبي الجيش: المؤسسة العسكرية لن تحيد عن نهج الفقيد أحمد قايد صالح

هنأ رئيس أركان الجيش بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة منتسبي وزارة الدفاع الوطني بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2020.

وفي برقية تهنئة الى ضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين بالمؤسسة العسكرية، ترحم شنقريحة، على روح الفقيد الفريق،أحمد قايد صالح.

وطالب رئيس أركان الجيش بالنيابة من الجميع مواصلة المسيرة التي بدأها فقيد الجزائر، بعزيمة أقوى وإرادة لن تلين.

وقال شنقريحة ان الفريق أحمد قايد صالح، وعد فأوفى وأدى الأمانة وبذل جهودا جبارة من أجل الوصول بالجزائر إلى بر الامان.

وأكد رئيس الأركان بالنيابة أن المؤسسة العسكرية لن تحيد عن نهج الفريق أحمد قايد صالح، ولن تتخلى عن إلتزاماتها الدستورية.

وحث شنقريحة منتشبي المؤسسة العسكرية على المثابرة والتفاني في كافة مجالات المهنة العسكرية لمواصة تطوير القوات المسلحة.