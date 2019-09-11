شنين.. استعجلنا في الإجراءات للمشاركة في إخراج الجزائر من الأزمة

قال شنين سليمان، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في الكلمة الافتتاحية، أن المشروعين لديهما طابع استعجالي.

وأشار، شنين، أن الاستعجال في الإجراءات، جاء من المشاركة في إخراج الجزائر من الأزمة.

وأوضح المتحدث، أن الأمر اقتضى منهم التعامل في الآجال المحددة المطلوبة لمناقشتهما، من أجل إخراج البلاد من أزمتها.

للإشارة، شرع، المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، في مناقشة قانوني الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وسيرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب مساء اليوم، كما سيخصص يوم الخميس للتصويت على مشروعي القانونين.