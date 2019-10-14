شنين: “الجزائريون يتظاهرون سلميا منذ 7 أشهر دون أي قطرة دم”

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الإثنين، أن المواطنين الجزائريين لايزالون يتظاهرون، منذ 7 أشهر، دون أي قطرة دم أو صدام مع قوات الأمن.

وأضاف ذات المتحدث، خلال إلقائه لخطاب، في الإتحاد البرلماني الدولي، ببلغراد، أن الدولة تطبيقا للدستور وعملا بتعهداتها الدولية، عملت على مرافقة وتأطير الحراك السلمي.

وتابع شنين، أن مؤسسات الدولة كان لها دورا محوريا في حماية ومرافقة الشعب في تحقيق مطالبه، وعدم السماح بأي نوع من الاختراقات.

وأضاف أن الجزائر، لا يمكنها أن تحيد عن أسس ثورتها العظيمة، التي كان منطلقها تحرير الانسان وتقرير الشعوب لمصيرها.

وتابع شنين، أن الجزائر رافعت وترافع دوما لمبادئ وأهداف القانون الدولي، والمعايير الأساسية لحقوق الانسان.

وقال رئيس المجلس، أن البرلمان الجزائري يضطلع بوضع تشريعات تتطابق أحكامها مع القانون الدولي أو تتكيف معه.

وتتعلق هذه التشريعات، بكل النصوص التي تضمن تجسيد حقوق الإنسان وحرياته بما يتماشى مع الإلتزامات الدولية للجزائر، يضيف شنين.

وأكد رئيس المجلس، إن البرلمان استجاب سريعا من خلال سن هذين النصين التشريعيين، والتي تضمن أحكامهما نزاهة وشفافية انتخاب رئيس للجمهورية يوم 12 ديسمبر القادم.

وكان البرلمان، قد صوت منذ أسابيع قليلة على قانونين عضويين تم من خلالهما إدراج تعديلات ضامنة لديموقراطية ونزاهة الإنتخابات، تماشيا مع المعايير المعتمدة دوليا.

ويدخل هاذان القانونان العضويان في إطار التجسيد الفعلي لمطالب الحراك الشعبي، الذي أبهر العالم بسلميته.