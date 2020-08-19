شنين: الجزائر ‏تعرف تحولات ديمقراطية منذ إنتخابات 12 ديسمبر

كشف سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر ‏تعرف تحولات ديمقراطية منذ الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019.

وأضاف شنين خلال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد عن بعد يومي 19 و 20 أوت 2020 بجنيف، أن الانتخابات أسست لشرعية وديمقراطية الحكم و مكنت الرئيس عبد المجيد تبون من إطلاق مشروع الجزائر الجديدة، الذي انخرطت فيه الفواعل السياسية و القوى الحية للمجتمع الجزائري.

واوضح شنين، أن الانسانية تواجه أزمة صحية عالمية لم يشهدها التاريخ الانساني نظرا لتداعياتها الاقتصادية و الانسانية و الصحية و ابرازها لهشاشة الأنظمة الصحية بما في ذلك الرائدة عسكريا و اقتصاديا و ماليا و تكنولوجيا.

‏وأضاف شنين أنه بمناسبة الذكرى العاشرة لقرار الإتحاد الدولي، فإننا نحن رؤساء البرلمانات فخورون بأن قدمنا المثل لمجتمع برلماني يعمل من أجل تعزيز المشاركة الشبابية، وجعلها أولوية في الأجندة العالمية، قائلا :” حان الوقت لعمل دولي من اجل انخراط الشباب”.

وأوضح ذات المتحدث، أنه ‏لا يمكن بناء سلم عالمي دول تضامن انساني فعال و تشكل هذه القناعات الأرضية التي تتبناها الجزائرمن خلال مجهوداتها لحل النزاعات بالطرق السلمية، و تقديم مساعداتها للدول التي تحتاج إليها في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وأفاد شنين، أن هذه المنظمة ساهمت في بناء منطق تشاركي في إدارة السياسة الدولية و انتاج مذاهب جديدة للأمن و التنمية و حقوق الانسان و البيئة و الأمن ببعديه العالمي و الإنساني مع مساهماتها في حل النزاعات الدولية و في تمكين عديد الشعوب من حقها في الانعتاق والحرية.

وتابع يقول:” ‏تمر 75 سنة على تأسيس منظومة الأمم المتحدة التي تهدف إلى منع إعادة انتاج التراجيديا التي عرفتها الانسانية في الحرب العالمية الثانية من خلال مبادئ و قواعد ملزمة للدول من أجل عالم من الأمن و الكرامة الانسانية بمنطق المصير المشترك للبشرية.