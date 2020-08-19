شنين: تخفيض سن الترشح للبرلمان.. ومساعدات مالية للحملات الإنتخابية للشباب

الوطني
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شنين: تخفيض سن الترشح للبرلمان.. ومساعدات مالية للحملات الإنتخابية للشباب
بقلم أمينة داودي

كشف سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر عملت على تخفيض السن القانونية للترشيح للبرلمان من 28 إلى 25 سنة.

وأضاف شنين  خلال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد عن بعد يومي 19 و 20 أوت 2020 بجنيف، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعلن عن المساعدة المالية للحملات الانتخابية للشباب الذين يترشحون للانتخابات التشريعية القادمة من أجل الرفع النوعي من عدد النواب الشباب بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح شنين، أن الانسانية تواجه أزمة صحية عالمية لم يشهدها التاريخ الانساني نظرا لتداعياتها الاقتصادية و الانسانية و الصحية و ابرازها لهشاشة الأنظمة الصحية بما في ذلك الرائدة عسكريا واقتصاديا وماليا وتكنولوجيا.


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