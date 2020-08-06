شنين يدعو خلال الاجتماع التحضيري لرؤساء البرلمانات إلى التضامن مع لبنان

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، اليوم في الاجتماع السادس للجنة التحضيرية للقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات، على ضرورة على تضامن برلماني العالم مع الشعب اللبناني .

وخلال الاجتماع الذي كان بتقنية التحاضر عن بعد، طالب شنين بالتضامن عبر بيان يصدره الاتحاد البرلماني الدولي مع الشعب اللبناني الذي واجه انفجارا مهيبا أدى إلى فقدان عشرات الأرواح وآلاف الجرحى وأضرار مادية كبيرة، وهو ما تم تبنيه بإجماع من الرؤساء المشاركين في هذا الاجتماع.

وعبر رئيس المجلس في الاجتماع التحضيري للقمة المزمع عقدها عن بعد يومي 19 و20 أوت 2020 على ضرورة تعزيز العمل البرلماني المشترك في هذا السياق الاستثنائي من أجل تعزيز التعاون بين الشعوب وترقية التضامن لما يحقق الامن والازدهار عبر ربوع العالم.

وتضمن اجتماع اللجنة التحضيرية التي تتواصل أشغالها نهار الغد، الجمعة 07 أوت، جدول أعمال من 5 نقاط، أبرزها دراسة التعديلات المقترحة من قبل البرلمانات الوطنية الخاصة بالإعلان النهائي للقمة، إلى جانب متابعة وضبط تقدم التحضيرات الخاصة بهذا اللقاء البرلماني الهام.