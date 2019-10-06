شنين يستقبل السفير الإيراني حسين مشعجلي زادة

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين مشعلجي زادة.

وشكل اللقاء فرصة لإستعراض واقع العلاقات الثنائية وما يميزها من حيوية.

كما تم بحث سبل الرقي بمستوى التعاون الثنائي المتعدد الأبعاد والتنويه بما وصل إليه من مستويات جيدة تخدم مصلحة الشعبين.

وخصص جانب من هذا اللقاء للإشادة بالمستوى المتميز للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الشورى الإيراني.

ودعا الطرفان إلى توطيدها عبر التواصل بين مجموعتي الصداقة أو من خلال تقاسم التجارب والخبرات البرلمانية والتشاور وتنسيق المواقف في مختلف المحافل.

وكان اللقاء مناسبة أيضا للتطرق إلى المسائل المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية وخاصة منها تلك التي تحظى باهتمام البلدين.