شنين يعزي عائلات ضحايا المجزرة المرورية بالوادي

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بأخلص عبارات التعازي والمواساة، لأهالي ضحايا الحادث المروري الأليم بالوادي، صبيحة اليوم الأحد.

وكتب شنين على صفحته بتويتر: “على إثر الحادث المروري الأليم الذي أودى بحياة عدد من المواطنين باسطيل ولاية الوادي، أتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة، لعائلات الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة، و بالشفاء العاجل لكل الجرحى”.

وسجل الطريق الوطني رقم 3 على مستوى مدخل مدينة سطيل بالوادي، مجزرة مرورية، حيث خلّفت مقتل 12 شخص، وعدة مصابين.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الحادث الذي وقع على الواحدة صباحا، نجم عن اصطدام بين حافلتين من نوع هيقر.

الحافلتان التي تسببتا في المجزرة، يعملان على خطي “جيجل -حاسي مسعود”، و”سطيف-ورقلة”.

وتدخلت الحماية المدنية لإسعاف وإجلاء الضحايا، كما رافقتها مصالح الدرك الوطني التي كانت حاضرة بعين المكان.