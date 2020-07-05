شنين يعزي في وفاة اللواء حسان علايمية

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد، قائد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، اللواء حسان علايمية.

وغرد شنين على صفحته بتويتر قائلا: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة اللواء حسان علايمية، وعلى إثر هذا المصاب الجلل نتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى قيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيا من الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان”.

وإنتقل إلى رحمة الله، فجر اليوم الأحد، قائد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، اللواء حسان علايمية، على إثر مرض عضال بالمستشفى المركزي للجيش “محمد صغير نقاش”.