شنين يقود الوفد البرلماني الجزائري في الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي

يشارك وفد من غرفتي البرلمان الجزائري بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين في أشغال الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي.

هذه الدورة التي ستحضنها العاصمة الصربية بلغراد في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وستكون جميع الأجهزة القانونية للاتحاد حاضرة في هذه المناسبة، كمجلس الإدارة، واللجان الدائمة على غرار لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب.

موضوع النقاش العام الذي وقع عليه الاختيار هذه السنة سيدور حول موضوع ” تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية، ومساهمة التعاون الإقليمي “.