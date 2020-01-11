شنين يهنئ الجزائريين بالسنة الأمازيغية الجديدة

الوطني
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شنين يهنئ الجزائريين بالسنة الأمازيغية الجديدة
بقلم مصطفى.ق

هنئ رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين الجزائريين بمناسبة السنة الامازيغية الجديدة.

ونشر سلميان شنيني على صفحته الريمية في تيويتر: بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2970،اتمنى للجميع سنة خير وبركة في كنف الامن والسلم والتقدم .

كل عام والجزائر بخير…اسقاس امقاس.


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