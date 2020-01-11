شنين يهنئ الجزائريين بالسنة الأمازيغية الجديدة

هنئ رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين الجزائريين بمناسبة السنة الامازيغية الجديدة.
ونشر سلميان شنيني على صفحته الريمية في تيويتر: بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2970،اتمنى للجميع سنة خير وبركة في كنف الامن والسلم والتقدم .
كل عام والجزائر بخير…اسقاس امقاس.
بمناسبة حلول #السنة_الأمازيغية_الجديدة 2970، اتمنى للجميع سنة #خير و #بركة في كنف #الامن و #السلم و #التقدم .
كل عام و #الجزائر بخير.#اسقاس_امقاس . pic.twitter.com/AaxZDH8qeg
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) January 11, 2020
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