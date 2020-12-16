شنڨريحة يدعو إلى المساهمة في الرفع من مردودية مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالخروبة

قام الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالخروبة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، التقى الفريق بإطارات ومستخدمي مؤسسة الألبسة ولوازم النوم.

وأفاد الفريق أن هذه الزيارة تعد فرصة للوقوف على صرح من صروح الصناعات العسكرية، التي تزخر بمسار طويل حافل بالإنجازات.

وأكد شنقريحة حرصه الشديد على لقاء إطارات ومستخدمي مؤسسة الألبسة ولوازم النوم، بالناحية العسكرية الأولى.

وأوضح الفريق شنقريحة أن المؤسسة صرح من صروح صناعاتنا العسكرية، التي تزخر بمسار طويل حافل بالإنجازات.

ودعا إلى أن تتماشى المؤسسة مع مقتضيات التحدي الكبير، لخوض غمار هذا المشوار الواعد.

وهذا من أجل المساهمة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتوفير مناصب الشغل وامتصاص البطالة.

وأكد الفريق أنه حان الوقت، لتقييم الخطوات المقطوعة، من قبل هذه المؤسسة، سواء في مجال صناعة الألبسة والأحذية ولوازم النوم.

أو فيما يتعلق بمدى تقدم مشاريع تطوير نوعية المنتجات، بهدف تحسين ظروف عمل ومعيشة المستخدمين العسكريين.

ودعا الى المساهمة في الرفع من المردودية، باعتماد أحدث طرق التسيير، وإيلاء أهمية أكبر لتكوين وتأهيل اليد العاملة.

فضلا عن الاستفادة من مساهمات منظومة البحث العلمي والتقني الوطني، لاسيما مراكز ومخابر البحث والتطوير المدنية والعسكرية.

وقام الفريق بعد ذلك بتفقد وتفتيش مختلف ورشات المؤسسة، أين عاين تشكيلة من المنتوجات النسيجية المنتجة بالمؤسسة.

فضلا عن المواد المدمجة ووسائل الحماية الفردية والتمويه وأغراض الأثاث والتخييم.

وكذا بعض النماذج الجديدة التي تم تصميمها في المؤسسة، ليتم الشروع في إنتاجها في المستقبل القريب.

وهذا بعد إخضاعها لسلسة من التجارب والاختبارات على مستوى وحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.