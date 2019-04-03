شهاب صديق: “ساندنا الرئيس لآخر لحظة لكن البعض يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي”

قال شهاب صديق الناطق باسم الأرندي، إن حزب التجمع الوطني الديمقراطي نزيه، متسائلا عن سبب نَبذِه من قبل الشعب.

وأكد صديق شهاب بأن الحزب وضع في قفص الإتهام لأنه أحد أحزاب الموالاة، بالرغم من أنه عانى كثيرا حُڤرة الإدارة.

وذهب شهاب إلى تقزيم دور الأرندي في السلطة، قائلا ما ذنب الأرندي الذي كان مشاركا في الحكومة بالوزير الأول ووزيرين.

وبخصوص مسألة تزوير الإنتخابات، قال إن كل الأصوات التي كان يأخذها الأرندي في الإنتخابات، مستحقة ولاغبار عليها وأحيانا تُسرق أصواتنا.

وأضاف شهاب بأن الحزب كان دائما يفضل مصلحة الجزائر، غير أننا فضلنا مصلحة الحزب على الجزائر لأجل العهدة الخامسة.

وقال إن أحزاب الموالاة كانت قبل الحراك تلتقي وتخرج ببيان، غير أن كل شيء تغير بعد الحراك الشعبي،

لأنه لا حيلة ولا مكر حين يتكلم الشعب، معتبرا بأن ما عاشته الجزائر اليوم لم يحدث منه 1962.

معتبرا بأنه وفي حال تم الإرتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب ووعيه، فإنه سيكون للجزائر شأن كبير ومستقبل زاهر.

كما قال إن الأرندي بقي مع الرئيس للدقيقة الأخيرة، غير أن بعض الأشخاص حسبه، “يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي”.

وأضاف لا ينبغي أن نتعقد من انتمائنا السياسي، فحزبنا نظيف والدخلاء معروفين، ومن نهب المال العام لا بد أن يُحاسب.