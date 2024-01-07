شهادات صادمة.. هكذا كانت علاقة رؤساء سابقين ومشاهير مع إبستاين

نُشرت شهادة جديدة لموظف سابق لدى رجل الأعمال جيفري إبستاين في وثائق نشرها النظام القضائي في نيويورك.

ويدعي الموظف أنه رأى العديد من المشاهير يتفاعلون مع إبستين، مثل دونالد ترامب والأمير أندرو وبيل كلينتون.

وقالت العاملة المنزلية إنها شاهدت “العديد من المشاهير”، بمن فيهم الأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون. في مقر إقامة جيفري إبستاين في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حسبما نقلت قناة “سي بي إس” الأمريكية.

كما قال خوان أليسي إن أندرو “قضى أسابيع معنا”، حيث كان ينام في غرفة نوم الضيوف الرئيسية ويتلقى “جلسات تدليك يومية”.

وقال: “أعتقد أن سارة جاءت مرة واحدة فقط ولفترة قصيرة”، و”لا أعتقد أنها نامت هناك”.

وفقًا لشهادة أحد المحققين في هذه القضية عام 2016، كان أحد أساليب عمل جيفري إبستين. هو إحضار النساء والقاصرين إلى منزله.

كما يعد هذا الإجراء القانوني جزءًا من إجراءات التشهير بين عشيقة جيفري إبستين السابقة وشريكته. غيسلين ماكسويل، والمدعية الأمريكية ضد الزوجين، فيرجينيا جيوفري.

وفي جانب منفصل من هذا الملف الدولي، أبرم الأمير البريطاني أندرو، صديق الثنائي ماكسويل وإيبستين. اتفاقاً ودياً في فيفري 2022 مع فيرجينيا جيوفري (40 عاماً) التي اتهمته بالاعتداء عليها عام 2001 عندما كان عمرها 17 عاماً.

وقال أليسي أيضًا إنه رأى الرئيس السابق دونالد ترامب في منزل جيفري إبستين. قال: “لم يبق في المنزل أبدًا”.

كما أضاف: “لقد جاء وتناول العشاء. ولم يجلس على الطاولة قط. كان يأكل معي في المطبخ”.

كما ادعى خوان أليسي أيضًا أنه التقى بالرئيس السابق بيل كلينتون “على متن طائرة السيد إبستين”. ورأى روبرت كينيدي جونيور في منزل صاحب العمل، دون أن يقول المزيد.