شهادة التعليم المتوسط: إمتحانات اليوم الأول تسير في ظروف حسنة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بن عابد، أن إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2023 والذي إنطلق اليوم، يتم في ظروف تنظيمية عادية وحسنة.

وقال الوزير، في تصريح له على هامش إشرافه على إنطلاق إمتحان التربية المدنية في الفترة المسائية من ولاية خنشلة، إن الجميع يقوم بواجبه والتنظيم محكم في هذه الولاية.

كما أكد الوزير بالمناسبة، أن كل مشاريع قطاع التربية التي استفادت منها الولاية تسير بوتيرة مقبولة.

ويمتحن اليوم أكثر من 800 ألف تلميذ موزعين على 2967 مركز إجراء، من بينهم 788 ألف متمدرس. لاجتياز شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة.