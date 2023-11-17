شهداء وجرحى في قصف مسيرة للإحتلال الصهيوني على مخيم جنين

استشهد، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للإحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين، الذي تواصل قوات الاحتلال اقتحامه منذ الليلة الماضية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم. ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت قوات الإحتلال، إعتقلت فجر اليوم مجموعة من المواطنين من منزل في حي الجابريات بمدينة جنين، وفجرت عدة مركبات.

وأفادت مصادر محليىة بأن قوات الاحتلال إقتحمت أحد المنازل في حي الجابريات واعتقلت مجموعة من المواطنين عرف منهم: محمد سمير الرخ، وقسم جبارين، ومحمد العامر، وسعيد رفقي الرخ. وأحمد رفقي الرخ، وسامي أبو الراكز، كما فجرت عدة مركبات في الحي تعود ملكيتها لعائلة الرخ.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة على المدينة والمخيم من معسكر سالم الاحتلالي غرب المدينة. وسط استمرار المواجهات مع الشبان.

وكان الاحتلال اقتحم مدينة ومخيم جنين ودارت مواجهات عنيفة وما زالت مستمرة مع المواطنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المدينة، واقتحمتها بما يزيد عن 80 آلية وجرافة عسكرية. وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.

وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين. كما أعادت تجريف شارع طلعة الغبّز في الجهة الشرقية لمخيم جنين. كما شوّشت قوات الاحتلال على الاتصالات في المدينة ومخيمها.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط دوار السينما، أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.