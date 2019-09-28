شهر للتسجيل في برنامج LPA إلكترونيا بداية من 1 أكتوبر

ستنطلق علمية التسجيل في برنامج السكن الترقوي المدعم بداية من الفاتح من شهر أكتوبر الداخل.

لتدوم عملية الاكتتاب مدة 30 يوما فقط.

وذلك عن طريق موقع إلكتروني خصصته مصالح ولاية الجزائر للراغبين في الاستفادة من السكن.

وأكدت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، استحالة الموافقة على طالبي مساكن بصيغة الترقوي المدعم LPA .

والتي ستنطلق فيها عملية التسجيل الإلكتروني، اعتبارا من الثلاثاء الموافق للفاتح أكتوبر القادم.

قبل إخضاع القائمة الاسمية لتحقيقات معمقة تكون عبر البطاقية الوطنية للسكن.

للتأكد من عدم حيازتهم أو استفادتهم من عقارات من قبل تشمل مساكن أو أراضي.

وكذا التحقق من عنوان إقامتهم بالجزائر قبل الشروع في توجيه استدعاءات لإيداع الملفات.

وأرجعت الأسباب التي كانت وراء اللجوء إلى اعتماد مواقع إلكترونية من أجل التسجيل.

إلى غياب مشاريع سكنية لإنجاز هذا النوع من المساكن في بعض البلديات.

وهذا حتى يتسنى للجميع –تضيف مصادرنا- الاستفادة من الكوطة السكنية المخصصة للعاصمة والمقدرة بسبعة آلاف وحدة سكنية.

ومن المرتقب أن ينجز ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء مشاريعه في منطقة برج الكيفان. أما ديوان حسين داي فستنجز على مستوى ثلاث بلديات.

ويتعلق الأمر بعين البنيان والرغاية والرويبة.

فيما كانت تنازلت مصالح الولاية عن عدة أوعية عقارية لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس.

بالنظر لعدد المساكن المرتقب إنجازها والمقدرة بألف وسبعمئة وحدة سكنية وتشمل رايس حميدو وعين البنيان وبوزريعة.

وبني مسوس والمحمدية والمقرية وتيقصراين وجسر قسنطينة.

وبشأن دفع مستحقات السكن، فستكون على مستوى الصندوق الوطني للسكن.

حيث يقدر سعر الشقة المتكونة من ثلاث غرف بثلاثمئة وخمسين مليون سنتيم.

ومن أربع غرف بأربعمئة وأربعين مليون سنتيم.

أما خمس غرف فسعرها محدد بخمسمئة وعشرين مليون سنتيم.

ويستفيد المترشحون للاستفادة من مساكن بصيغة ترقوي مدعم من دعم مالي يقدر بسبعين مليون سنتيم من عند CNL .

وخمسون مليون أخرى من عند الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية .FNPOS